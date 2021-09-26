ليبيا- ثمن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ما تبذله تونس من جهود لدعم البعثة الأممية في ليبيا للإسهام في دفع مسار التسوية السياسية.

بيان صحفي صادر عن الخارجية التونسية اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى أن هذا الموقف الأممي جاء خلال لقاء جمع غوتيريش بوزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي لمناقشة أهم تطورات الأوضاع في ليبيا.

وجدد الجرندي التزام بلاده الثابت بمواصلة دعم مسار التسوية السياسية في ليبيا من منطلق العلاقات العريقة القائمة بين البلدين بعيدا عن أي مصالح ضيقة أو مآرب أخرى غير خدمة السلم والأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة.

وأكد الجرندي أهمية مساعدة الليبيين على تجسيد الاستحقاقات القادمة خاصة الانتخابات التشريعية والرئاسية في الـ24 من ديسمبر المقبل.