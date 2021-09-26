ليبيا – عبرت الناشطة الحقوقية الليبية بدرية الحاسي عن مخاوفها من ارتفاع مستوى خطر الانتهاكات في البلاد من بينها الاتجار في الأعضاء البشرية.

الحاسي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري اليوم الأحد، أشارت إلى تأكيدات النائب العام المستشار الصديق الصور والتي تحدّث خلالها عن وجود جمعيات، وهو ما يعني عملًا منظّمًا، حيث تحوّلت البلاد بنتيجته إلى موقع لتصدير هذا النوع من عمليات الاتّجار، مشيرة إلى أنّ إلقاء القبض على المهرّب الصومالي في داخل ليبيا دليل واضح على ازدهار ذلك فيها.

وذكّرت الحاسي بالتقارير التي تناقلتها وسائل الإعلام بشكل واسع في خلال عام 2017 والتي كشفت عن ازدهار سوق بيع المهاجرين كعبيد في ليبيا، قائلة: إنّه مع “تملّك المتاجرين في البشر المهاجرين كعبيد واحتجاز حريتهم، في الإمكان تصوّر أيّ جريمة قد يقترفها هؤلاء. وسرقة أعضاء المهاجرين بقصد الاتّجار فيها أمر ممكن جدًا”.

كما أبدت تفاؤلها من نشاط الأجهزة الأمنية والقضائية في البلاد لمكافحة هذه الظاهرة،معربة عن خشيتها من أن يشارك الخارجون عن القانون بالبلاد في ذلك.

الحاسي طالبت السلطات بالتشديد في تطبيق قانون المسؤولية الطبية، والتحقّق من حصول المستشفيات على رخص لمزاولة الطب، خصوصًا في التخصصات الجراحية، مؤكدة وجوب قرع السلطات جرس الإنذار استنادًا إلى ظاهرة سرقة الأعضاء والاتّجار فيها واستغلال المهاجرين من خلال جمعيات منظّمة”، مرجحة أن يكون للحراك الذي يقوده مكتب النائب العام دور في الحدّ من الظاهرة.