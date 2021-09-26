ليبيا – بحثت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامنثا باور تطورات ملف ليبيا.

ووفقا لبيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد جاء ذلك خلال اجتماع بين المنقوش وبين باور عبر تقنية “زوم” للتواصل المرئي وفيها شددت الأخيرة على الاستعداد لتقديم المساعدة لإنجاح العملية الانتخابية.

وجددت باور التزام الولايات المتحدة بدعم الاستقرار والانتقال السياسي في ليبيا ومساعدة الشعب الليبي على تحقيق أهدافه مع تأكيد الجانبين الليبي والأميركي على أهمية إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية شفافة وذات مصداقية في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وأشضار البيان إلى أن المنقوش وباور استعرضتا الخطوات التي تتخذها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية مع الترحيب بمساعدة الولايات المتحدة لهذه الجهود فضلا عن دعم مؤسسات الدولة المدنية.