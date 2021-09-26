بنزيما يساعد بطلة بارالمبية في ارتداء حذائها بعد فقدانه أثناء ركلة البداية

بنزيما يساعد بطلة بارالمبية في ارتداء حذائها بعد فقدانه أثناء ركلة البداية

إسبانيا – كانت العداءة البارالمبية سوزانا رودريغيز جاسيو المسؤولة عن تنفيذ ركلة البداية قبل انطلاق مباراة ريال مدريد وضيفه فياريال ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتم اختيار سوزانا لتكون ضيفة على ملعب “سانتياغو برنابيو” للاحتفاء بإنجازها الأخير في دورة الألعاب البارالمبية، طوكيو 2020.

ورافقت سوزانا النجم الفرنسي كريم بنزيما، إلى أرض الملعب، وقامت بركل الكرة ليطير حذاؤها بعيدا في الهواء، وهو ما دفع بنجم “الملكي” إلى الإسراع بإعادته إليها في لقطة أشاد بها الجميع.

ورغم أن سوزانا ترى بإحدى عينيها بنسبة 5% وبالأخرى بنسبة 8% إلا أنها تمكنت من تحقيق ذهبية الترياتلون في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020في طوكيو، أغسطس الماضي.

إضافة إلى ذلك، ظهرت سوزانا مؤخرا على غلاف مجلة “تايم” لدورها المزدوج كطبيبة ورياضية.

وكرست سوزانا تخصصها في الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل لمساعدة المرضى على التعافي خلال فترة إغلاق كورونا، مع الاعتماد على جهاز المشي والدراجة الثابتة، لأداء تدريباتها بين نوبات العمل.

وبعد التعادل السلبي في نتيجة المباراة، عزز ريال مدريد صدارته للدوري برصيد 17 نقطة على جدول ترتيب فرق “الليغا”.

المصدر: diariomadridista