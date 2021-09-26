روسيا – رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالمشاركين والضيوف في مهرجان “يوم النمر العالمي”، وأكد على أهمية العمل الضخم لحماية الطبيعة الذي ينفذ في روسيا.

وأشار الرئيس بوتين، إلى أن روسيا تشتهر بحق بتنوعها الفريد وجمال وغناء طبيعتها الخلابة، وشدد على أن هذا كنز وطني يجب على المواطنين الحفاظ عليه للأجيال القادمة.

وأضاف بوتين: “من المهم جدا أن المزيد والمزيد من مواطني روسيا ينضمون كل عام، إلى العمل الجاد والواسع النطاق لحماية البيئة. هؤلاء الذين يتمتعون بروح المبادرة، يساعدون علماء البيولوجيا والمتخصصين في المحميات الطبيعية وحراس الغابات في عملهم الدؤوب والمضني، ويشاركون في البرامج والمشاريع البيئية، أحدها هو مهرجان يوم النمر العالمي”.

وأعرب بوتين عن ثقته في أن هذه العيد المشرق المخصص لحماية هذا الحيوان المفترس المهيب، سيوحد جميع الأشخاص المهتمين حول الهدف النبيل والسامي- حماية “سيد التايغا” وزيادة تكاثره.

المصدر: نوفوستي