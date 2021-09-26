ليبيا – أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة الاستشاري عمر بوشاح عضو جماعة الاخوان استعدادهم للقاء بمجلس النواب في أي وقت وفي أي مكان، لوضع خارطة طريق والوصول لصيغة دستورية مشتركة للانتخابات.

بوشاح وفي لقاء مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن الشراكة السياسية هي الضامن الوحيد لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وأن تفرد شخص أو مؤسسة بصياغة مستقبل البلاد، هو أخطر ما يكون.

وكشف النائب الثاني عن لقاء من المزمع أن تنظمه المغرب الأسبوع القادم، تستضيف فيه لجنتين من مجلسي النواب والدولة، لمناقشة قوانين الانتخابات والقاعدة الدستورية.