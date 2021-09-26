تبون: المئات من “بقايا العصابة” حاولوا العودة إلى السلطة عبر الانتخابات البرلمانية

تبون: المئات من “بقايا العصابة” حاولوا العودة إلى السلطة عبر الانتخابات البرلمانية

الجزائر – أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن المئات من المتورطين في قضايا الفساد خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حاولوا العودة إلى السلطة عبر الانتخابات البرلمانية.

وأوضح خلال لقائه مع محافظي المدن الجزائرية امس أن “750 شخصا من بقايا العصابة حاولوا العودة خلال الانتخابات التشريعية إلا أنه تم كشف أمرهم”.

ودعا تبون محافظي المدن إلى محاربة الفساد، معلنا عن وضع “خطة عميقة لدحض الفساد خلال المرحلة المقبلة عبر تعزيز الترسانة القانونية مع حماية الكوادر النظيفة”.

وكان تبون تعهد عقب انتخابه بمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج، فضلا عن “تطهير الجزائر ممن أوصلوها إلى الوضع الراهن”.

المصدر: “الشروق”