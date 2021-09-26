ليبيا – كشف تقرير إخباري نشره موقع أخبار “بيزنس إنسايدر” الأميركي عن طلب هانتر نجل الرئيس الأميركي جو بايدن أموالا من الليبيين.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد قيام هنتر بطلب أكثر من مليوني دولار على هيئة “رسوم نجاح” للمساعدة في إلغاء تجميد أصول ليبية بمليارات الدولارات خلال الفترة الرئاسية للرئيس الأسبق باراك أوباما وتحديدا في العام 2015.

وأوضح التقرير إن مراسلات بريد إلكتروني سرية تم تسريبها بينت مساعي بايدن الصغير للحصول على هذه الأموال لتقف الصين حجر عثرة في طريقه وتحول دون نجاح مساعيه فيما استغل الإبن نفوذ أبيه عندمان كان نائبا للرئيس للحصول على امتيازات.

ترجمة المرصد – خاص