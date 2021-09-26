ليبيا – تحدث تقرير إخباري نشرته وكالة أنباء “رويترز” عن التظاهرة المؤيدة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في طرابلس.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن هذه التظاهرة تزامنت مع حفل زفاف جماعي نظمه الدبيبة بهدف نيل تأييد شعبي ضد قرار مجلس النواب الأخير القاضي بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية.

ونقل التقرير عن صاحب متجر يدعى علي الحمدي يبلغ من العمر41 عاما قوله:” سئمنا من الأعضاء في مجلس النواب فقد انتخبناهم ونطلب منهم الآن الخروج أصبحوا مصدر إزعاج حقيقي”.

ترجمة المرصد – خاص