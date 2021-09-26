ليبيا – قامت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد بإجراء الصيانة الجسيمة على منظومة الإطفاء الرئيسة بالمياه بمحطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة؛ وذلك بعد العمل الجبار والجهد المبذول من قبل إدارة السلامة العامة على مضخة الإطفاء بمحرك الديزل.

الشركة قالت عبر مكتبها الإعلامي: إن عملية الصيانة شملت استبدال المحرك وتحوير الربط بين المضخة والمحرك وتركيب كافة المساعدات عليها، وإعداد القاعدة الحاملة لمكونات المضخة وإزالة القاعدة الإسمنتية؛ لأجل خلق التوافق والتوازن بين خروج المضخة المعد للربط مع شبكة الإطفاء.

وأشارت الشركة إلى أنه تم رفع الضغط بالشبكة ومراقبته بعد إجراء الإختبارات التشغيلية الأولية، واصفة النتائج بـ”الممتازة”، لافتةً إلى أن العمل جاري على إدخالها للخدمة مع مجموعة المضخات الأخرى بالمنظومة.