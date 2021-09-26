ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن مجلس النواب لا يمكن أن يقدم الخير لليبيا ولابد من إسقاطه واصفاً إياه بـ”البرلمان الانقلابي”، معتبراً أن البرلمان كان يخطط لأبعد مما حدث.

عبد العزيز أضاف خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد “كم من الإجرام في خطاب عقيلة عندما أيد هجوم طرابلس، انتهاك حرمات وقتل الآلاف والمليارات دمرت، شعب ينسى هذا الخطاب لا يستاهل إلا عشرة من عقيلة صالح! إذا الشعب الليبي لم ينتفض انتفاضة تنتزع البرلمان وترمي بهم بالسجون لن تقوم لليبيا قائمة وابشر بوضع سيء وحروب وابتلاءات”.

واعتبر أنه لا حل لما يجري في ليبيا إلا اجتثاث البرلمان لتجنب خراب البلاد، مشيراً إلى أن “الوضع واضح المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية تسيير أمور البلاد لا مجلس نواب ولا دولة وكليهما يمشي، أوقفوا الميزانية ويرفعوا قضايا ضدهم وينحبسوا وأنا مسؤول عن كلامي وممكن الآن أن يدخلوا لكم بتوافقات ومصالحات ومصر تدخل والبعثة الأممية لكسب الوقت وسنرى استمرار البرلمان”.

وزعم أن البرلمان حالياً في وضع حرج بسبب “جريمته” المتمثلة بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية التي تأسست في جنيف لتخدم البلاد، لافتاً إلى أن الشرفاء الذين في مجلس النواب رفضوا التزوير الذي حصل خلال جلسة حجب الثقة عن الحكومة.

كما أردف: “لستم تريس ولو الحكم في يدي أرجمكم بالحجارة، لو هناك رجال يقدموا استقالة جماعية وليسقط البرلمان لذلك أدعوا الـ 38 نائب الرافضين إلى ضرورة أن يقدموا استقالاتهم، وادعوا شرفاء البرلمان لاتخاذ خطوة وليسقط هذا البرلمان، التحموا مع الجماهير التي ستخرج بالآلاف لإسقاط البرلمان أفضل من أن تقفوا هذا الموقف المخزي من التاريخ فهو انقلاب كامل الأركان!”.

وعلق على تصريحات النائب معاذ رافع حول التزوير قائلاً:” هو صرح أنه تزوير وبأنه أقسم أمام الله أن يقول الحق وأنه مسؤول أمام الله، هذه فرصة ان تستقيل لأنه من الواضح كيف رئيس البرلمان يحرض على القتل في طرابلس وعلاوة عليها يزور! الأجدى أن تستقيل ولست أنت لوحدك بل أغلب النواب فلو لم يحدث استقالة جماعية ادعوا الشعب كلاً من منطقته ان يرجموا النواب. الاستمرار في العبث هو الاستمرار نحو تقسيم البلاد والاحتراب”.

وتابع: “المتمرد القذر المهزوم الذي هزموه شباب البركان يريد أن يترشح للرئاسة! هناك كتاب صدر من مكتب المتمرد لكل الوحدات العسكرية وهو سري للغاية أن كل العسكريين يجب أن يسجلوا في مراكز الانتخاب والآن يشكر فيهم وأنتم الرجال ويجب أن تصوتوا لي. هذا العجوز الخرف في دماغه حكم ليبيا ونحن حلفنا له في 2014 أنه لن يحكمها، الشعب لن يرضى به فهو مهزوم حتى عقيلة صلح لن يحكم ليبيا، طرابلس هي ليبيا وليبيا هي طرابلس والشعب رأى منكم القتل والدمار”.

وشدد على عدم قبولهم لإجراء الانتخابات في ظل وجود الفاقنر في ليبيا، داعياً الجميع إلى ضرورة اسقاط البرلمان بحسب قوله.

عبدالعزيز اختتم حديثه قائلاً: “تواصل معي مهجرين بنغازي الذين كانوا مكرمين ومعززين ولكن عندما أتوا من خربوا البلاد هم تم تهجيرهم وتحصلوا على عمارات طريق المطار التي لا علم لي لمن تتبع، قالوا إنه كل مرة يهددهم شخص بأن يخرجوهم! ويجب على الدبيبة حل هذه المشكلة بالإضافة للمعلمين الذيم للآن متوقفة مرتباتهم”.