كندا – توصلت دراسة جديدة إلى أن نمط تنزيل الأغاني الجذابة يشبه المنحنيات التي يرسمها علماء الأوبئة لرسم خريطة لانتشار أمراض معدية.

ويقول علماء الرياضيات، بما في ذلك دورا روساتي من جامعة ماكماستر في كندا، التي قادت الدراسة، إن العمليات الاجتماعية الكامنة وراء شعبية الأغنية تشبه تلك التي تؤدي إلى انتقال الأمراض المعدية من مضيف إلى آخر.

وأوضح الفريق أن النتائج التي نُشرت مؤخرا في مجلة Proceedings of the Royal Society A: Mathematical and Physical Sciences يمكن أن تساعد في بناء أدوات أفضل لدراسة شعبية الأغاني.

وحلل العلماء البيانات من خدمة بث الموسيقى عبر الإنترنت MixRadio، والتي تشتمل على معلومات حول تنزيلات الأغاني عبر هواتف نوكيا المحمولة في المملكة المتحدة من 2007 إلى 2014.

ثم أجرى الفريق تقييما لقدرة ما يُعرف بنموذج SIR (حساس – معد – متعاف)، الذي يستخدمه علماء الأوبئة لرسم خريطة لانتشار الأمراض، لرسم نمط تنزيل الأغاني الشعبية، بما في ذلك Bad Romance التي كتبها ليدي غاغا، وThe A Team للمغني إد شيران.

وعندما يدخل مرض معد، مثل “كوفيد-19” إلى مجموعة سكانية، فإنه ينتقل في البداية من شخص لآخر عبر التفاعلات الاجتماعية. ويصل انتشار المرض في النهاية إلى ذروته، وبعد ذلك ينخفض ​​انتشاره مع انخفاض عدد الأشخاص المعرضين للإصابة في السكان، و/ أو مع تعافي المصابين.

ويطبق علماء الأوبئة هذا الفهم للتنبؤ بانتشار الأمراض باستخدام نموذج SIR الرياضي.

وبالمثل، عندما يتم إصدار أغنية جديدة ناجحة، يقول العلماء إنها أيضا “تنتشر” بسرعة بين السكان، “من شخص لآخر ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة، وتصل في النهاية إلى ذروة الشعبية ثم تقل جاذبيتها”.

وأوضح العلماء في الدراسة، بالمقارنة بين العمليتين: “في نهاية وباء المرض، ستكون نسبة كبيرة من السكان أصيبوا بالمرض، بينما في نهاية فترة الشعبية الشديدة للأغنية، ستتعرف نسبة كبيرة من السكان على هذه الأغنية”.

ووجد علماء الرياضيات أن نموذج SIR يصف اتجاهات تنزيل الأغاني للأغاني الشعبية جيدا، ويمكن أن يكون تمثيلا جيدا للعمليات التي تقود شعبية الأغنية.

وكشف التحليل أيضا أن نمط التنزيلات يختلف باختلاف نوع الأغاني. على سبيل المثال، تتبع نمط التنزيل لأغاني Electronica في قاعدة بيانات الموسيقى فترة زمنية أقصر من تلك الخاصة بأغاني البوب​، وفقا للدراسة.

وحددت الدراسة السكان المعرضين للإصابة بأنهم مجموعة الأفراد الذين قد يقومون بتنزيل أغنية إذا تعرضوا لها.

وبمقارنة الطريقة التي تمت بها مشاركة وتنزيل الأغاني من النوعين، يتكهن علماء الرياضيات بأن محبي Electronica قد يكونون أكثر كفاءة أو أكثر نشاطا في نقل أغانيهم المفضلة.

وقد تكون الشبكة الاجتماعية لعشاق Electronica أكثر ارتباطا من مجتمعات المعجبين لأنواع الموسيقى الأخرى، مثل البوب. قد يكون معجبو Electronica أكثر شغفا بأغانيهم وفرقهم الموسيقية المفضلة من معجبي البوب​​، وبالتالي يتحدثون عن أغانيهم المفضلة ويروجون لها أكثر.

وأضاف العلماء: “غالبا ما توصف الأغاني الشعبية بأنها فيروسية أو جذابة وكأنها يمكن أن تصيب الناس، وربما يكون هذا الوصف أكثر ملاءمة مما تم التعرف عليه سابقا”.

ويعتقد العلماء أن نموذج SIR يمكن استخدامه لالتقاط “آلية نقل الأغنية أو العملية المعدية التي تزيد من شعبية الأغنية”.

وللتحقق من صحة النتائج، يدعو العلماء إلى إجراء دراسات مستقبلية بنفس نوع التحليل على مجموعة بيانات أغان مختلفة.

المصدر: إندبندنت