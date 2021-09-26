في ختام زيارته إلى نيويورك.. وزير الخارجية المصري يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة (صور)

في ختام زيارته إلى نيويورك.. وزير الخارجية المصري يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة (صور)

نيويورك – التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري امس في ختام زيارته إلى نيويورك بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حسب بيان نشرته وزارة الخارجية.

وقال أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن شكري استهل اللقاء بتقديم التهنئة للأمين العام على نجاح افتتاح الدورة 76 للجمعية العامة على الرغم من الظروف المرتبطة بجائحة كورونا، وما شهدته أعمال الجمعية العامة من فعاليات ومداولات انصبت على الدفع قدما بآليات العمل الدولي متعدد الأطراف وتعزيز بنية السلم والأمن الدوليين.

وحسب نص البيان، فقد أعرب شكري عن تقدير مصر ودعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام وتحقيق الأهداف الإنمائية.

كما جدد خلال اللقاء موقف مصر إزاء ملف سد النهضة وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول التشغيل والملء على نحو يراعي مصالح كافة الأطراف ووفق ما شجع عليه البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن منتصف الشهر الجاري، فضلا عن تطلع مصر لاستمرار دعم الأمين العام ومنظمة الأمم المتحدة للجهود الرامية إلى تحقيق ذلك.

واستعرض الدبلوماسي المصري الجهود التي تبذلها مصر في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن انخراط القاهرة بفاعلية في مجالات تعزيز حقوق الإنسان خاصة مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في البلاد.

وتطرق سامح شكري أيضا خلال اللقاء إلى مجمل الملفات والقضايا الإقليمية بالمنطقة، حيث شهد الاجتماع تبادلا للآراء في هذا الشأن مع الاتفاق على أهمية مواصلة العمل نحو الدفع بكل ما من شأنه حلحلة الأزمات بغية تحقيق الاستقرار.

المصدر: الخارجية المصرية +RT