لافروف: انسحاب واشنطن من أفغانستان جرى دون تفكير بالتداعيات كما ترك الأمريكيون أسلحة كثيرة

لافروف: انسحاب واشنطن من أفغانستان جرى دون تفكير بالتداعيات كما ترك الأمريكيون أسلحة كثيرة

نيويورك – عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤتمرا صحفيا في نيويورك، حيث شارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

لافروف: انسحاب واشنطن من أفغانستان جرى دون تفكير بالتداعيات كما ترك الأمريكيون أسلحة كثيرة.

لافروف: يجب عدم السماح بتسلل التطرف والإرهاب إلى دول الجوار وهو أمر منوط بـ “طالبان”.

لافروف: مسألة تقليص العقوبات على “طالبان” لم تطرح بمجلس الأمن وعلى الحركة تنفيذ وعودها.

لافروف: لافروف: ثمة بؤرة إرهابية واحدة متبقية بسوريا في إدلب ولا مشكلة بمكافحة الإرهاب هناك.

لافروف: طهران واصلت تنفيذ التزاماتها مدة عام بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

لافروف: متفائلون بإمكانية تحقيق نتائج إيجابية بشأن استئناف الاتفاق النووي.

لافروف: مواقعنا ومواقع الجيش السوري تتعرض لهجمات في منطقة وقف التصعيد ولن نسمح بذلك.

لافروف: القوات الأمريكية تحتل منطقتي التنف والركبان في سوريا وهو وضع غير مقبول.

لافروف: السلطات الأوكرانية فشلت في تنفيذ اتفاقيات مينسك ولذلك ينتقض البعض الانتخابات في القرم.

لافروف: سلطات مالي طلبت دعما من شركة عسكرية روسية بعد فشل فرنسا في مكافحة الإرهاب في هذا البلد.

لافروف: أبلغت بوريل رفضنا لتصريحات تتعلق بالانتخابات البرلمانية في روسيا.

لافروف: أزمة صفقة الغواصات تظهر مدى الخلل بمسألة الثقة في هذه التحالفات ونحن لن نتدخل.

لافروف: ليس مهما أن يتم سحب قوات أجنبية من ليبيا قبل إجراء انتخابات هناك أو بعدها، إنما المهم أن يتم بنتاغم وبشكل تدريجي لمنع الإخلال بتوازن القوى بين طرفي النزاع.

لافروف: ندعم الحوار بين الكوريتين وإطلاق الصواريخ لا يسهم في ذلك.

لافروف: واشنطن اختطفت مواطنين روس من دول أخرى ولم نتوصل لاتفاق لإرجاعهم.

لافروف: دمج مسألة الصواريخ أو دور إيران في المنطقة في الاتفاق النووي لن يجدي نفعا.

لافروف: لا يمكن فصل العراق ومصر والأردن عن النقاش بشأن الأزمة اليمنية.

لافروف: الغرب يتمسك بآلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا دون الاتفاق مع دمشق.

لافروف: موسكو ستغلق آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود السورية في حال عدم تنفيذ شركائنا ما تم الاتفاق عليه سابقا.

لافروف: تصرفات إدارة ترامب وقراراتها الأحادية لم تسهم في تحريك القضية الفلسطينية.

لافروف: التطبيع مع إسرائيل شيء جيد ولكن يجب ألا يكون على حساب الفلسطينيين.

لافروف: مستعدون لدعم حوار مباشر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

لافروف: نسعى لحل الخلافات بين الفلسطينيين لكن المصالحة الداخلية لم تنجز حتى هذه اللحظة.

لافروف: واشنطن تتهمنا بشن هجمات سيبرانية ضدها دون دليل ونحن نتعرض لهجمات مكثفة مصدرها أمريكا.

المصدر – RT