ليبيا – أكد رئيس لجنة التطعيمات بمصراته إيهاب البيرة على تلقيهم التأكيد والتبليغ الرسمي بشأن تلقي الجرعة الثانية من لقاح “أسترازينيكا” لمن تلقوا الجرعة الأولى من “سبوتنيك” بالتالي تم المباشرة في تلقي الجرعة الثانية.

البيرة قال في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما “وتابعته صحيفة المرصد إن الكثير ممن تلقى الجرعة الأولى من لقاح “سبوتنيك” ينتظرون وهذا ربما سبب للعزوف على مراكز التطعيمات.

وأشار إلى ملاحظة زيادة في نسبة الإقبال بعد فتح الحدود واشتراط الدولة التركية للتطعيمات، لافتاً إلى أنه تم البدء باستقبال من تلقى الجرعة الأولى من لقاح “سبوتنيك”.

كما أضاف: “نعلم أن كثير من الدول أجازت خلط اللقاحات وهذا موجود نتيجة النقص الحاصل والسوء حتى في عدم عدالة توزيع اللقاحات بين الدول، هذا جاء بعد الكثير من النقاشات والمناقشات مع اللجنة العلمية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض وهذا القرار جاء بعد استشارات ومراسلات مختلفة وأخذ الأذن من بعض الشركات المصنعة للقاحات”.

واختتم حديثه قائلاً: “بالنسبة للمواطنين الذين توجهوا خارج ليبيا وتلقوا لقاح استرازينيكا نطمئن الجميع سيكون هناك مؤتمر صحفي للشرح بتفصيل أكثر لطمأنة المواطنين أكثر بشكل مباشر. نطمئن الجميع أن الأمر آمن وندعوهم للتلقيح خوفاً من حدوث موجات أخرى من الفيروس”.