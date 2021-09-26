إنجلترا – احتفى نادي ليفربول الإنجليزي بوصول نجمه المصري إلى الهدف رقم 100 بقميص “الريدز” في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.

وسجل صلاح الهدف الثاني لفريقه خلال المواجهة التي جمعت “الريدز” أمام مضيفه برينتفورد ضمن الجولة السادسة من “البريميرليغ” أمس السبت، والتي انتهت بالتعادل 3-3.

وهدف صلاح أمس هو هدفه الـ100 بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز سجلها خلال 151 مباراة ليصبح أسرع لاعب يصل المئوية التهديفية مع “الريدز” في تاريخ المسابقة.

ونشر الموقع الرسمي لفريق ليفربول العديد من التغريدات التي يحتفي من خلالها بالإنجاز التاريخي لنجمه المصري كما نشر فيديو لأهدافه الـ100 في الدوري بقميص “الريدز”.

وتوزعت أهداف صلاح الـ100 مع ليفربول في الدوري منذ انضمامه إلى الفريق عام 2017، كالتالي:

– موسم 2017 -2018: 32 هدفا

– موسم 2018 -2019: 22 هدفا

– موسم 2019 -2020: 19 هدفا

– موسم 2020 -2021: 22 هدفا

– الموسم الجاري (2021 -2022): 5 أهداف

وكان صلاح قد احتفل بتسجيله 100 هدف في “البريميرليغ” بشكل عام، خلال مواجهة ليدز يونايتد في الجولة الرابعة (98 هدفا مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي)، قبل أن يسجل في الجولة الخامسة (الماضية) هدفا من أهداف فريقه الثلاثة في شباك كريستال بالاس ليرفع عدد أهدافه في المسابقة إلى 101 هدف وبقميص ليفربول إلى 99 هدفا، وأمس سجل هدفه المئوي بقميص “الريدز” والـ102 في تاريخ المسابقة.

المصدر: RT