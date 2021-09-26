إنجلترا – ساد التعادل الإيجابي 3-3 المباراة التي جمعت ليفربول ومضيفه برينتفورد امس ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.

وسجل أهداف ليفربول كل من البرتغالي ديوغو جوتا والمصري محمد صلاح وكورتيس جونز في الدقائق 31 و54 و67 على الترتيب، فيما أحرز ثلاثية أصحاب الأرض كل من إيثان بينوك والألماني فيتالي جانيلت والفرنسي يواني ويسا في الدقائق 27 و63 و82 على التوالي.

ورغم التعادل، انفرد ليفربول بصدارة “البريميرليغ”، بعد أن رفع رصيده إلى 14 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد وإيفرتون (13 نقطة لكل منهم).

ولدى برايتون صاحب المركز السادس (12 نقطة) فرصة ذهبية للانقضاض على صدارة الترتيب عندما يحل ضيفا على كريستال بالاس بعد غد الاثنين في ختام الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: RT