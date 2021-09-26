مالديني “الشاب” يسجل في أول مشاركة أساسية ويساهم في صعود ميلان إلى الصدارة

مالديني “الشاب” يسجل في أول مشاركة أساسية ويساهم في صعود ميلان إلى الصدارة

إيطاليا – عاد أحد أشهر أسماء كرة القدم الإيطالية إلى قائمة مسجلي الأهداف في “الكالتشيو” امس حين سجل دانييل مالديني خلال فوز ميلان 2-1 على سبيزيا في ظهوره الأول بالتشكيلة الأساسية.

وسار اللاعب البالغ 19 عاما على خطى أسطورتي ميلان، والده باولو وجده تشيزاري، في التألق بقميص “الروسونيري” عندما افتتح التسجيل في الدقيقة الـ48 بضربة رأسية متقنة.

وأدرك دانييل فيردي التعادل لفريق سبيزيا في الدقيقة الـ80، لكن البديل ابراهيم دياز انتزع الفوز لميلان بهدف رائع سجله قبل نهاية الوقت الأصلي بأربع دقائق.

وبهذا الفوز، صعد ميلان إلى صدارة المسابقة برصيد 16 نقطة قبل استئناف باقي مباريات الجولة. فيما تجمد رصيد سبيزيا عند 4 نقاط في المركز الـ17 على جدول الترتيب.

وأصبح مالديني “الشاب” ثالث جيل من عائلته يسجل لميلان بعد جده تشيزاري ووالده باولو، وهما الفائزان سابقا مع النادي بالدوري الإيطالي وبطولة أوروبا.

وجاء هذا الهدف بعد 13 عاما و179 يوما من آخر هدف لوالده باولو في الدوري الإيطالي عام 2008، بينما فعل تشيزاري ذلك قبل 60 عاما و22 يوما في عام 1961.

وصرخ باولو مالديني، الذي يعمل حاليا كمدير تقني لميلان، في المدرجات احتفالا بهدف ابنه.

المصدر: رويترز