مباحثات روسية جزائرية حول تعزيز التعاون في مجال الغاز

مباحثات روسية جزائرية حول تعزيز التعاون في مجال الغاز

الجزائر – عقد وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب مباحاثات مع مسؤولين روس حول إمكانيات الاستثمار والشراكة بين “سونطراك” و”غازبروم”.

ووفقا لبيان نشرته وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية في “فيسبوك” فقد عقد الوزير الجزائري مباحثات مع المدير العام لشركة “غازبورم إي بي إنترناشيونال” الروسية سيرغي تومانوف وسفير روسيا لدى الجزائر إيغور بيليايف.

كذلك تمت مناقشة التعاون في مجال التنقيب والإنتاج والنقل وتطوير البنية التحتية في صناعة الغاز ومعالجته وتسويقه.

ودعا عرقاب “سونطراك” و”غازبروم” إلى دراسة فرص الشراكة في هذا المجال، وفقا لما أفادت به وزارة الطاقة والمناجم. وشدد على ضرورة إيجاد وتنفيذ العمليات التي من شأنها تسريع إنجاز مشاريع جديدة في مجال المنبع والمصب النفطي.

كما وجه عرقاب دعوة للشركة الروسية وكافة الشركات الروسية ليعززوا تواجدهم في الجزائر ولخلق شراكات بين الطرفين.

من جهته، أبرز السفير الروسي اهتمام الشركات الروسية بتطوير فرص الأعمال والاستثمار في قطاع المناجم بالجزائر، خاصة في المشاريع المنجمية للتنقيب عن المعادن الثمينة والنادرة.

المصدر: RT