إيطاليا – تمكن ماتيا ديسترو، مهاجم جنوى، من تسجيل هدفين لفريقه، أمام هيلاس فيرونا، امس ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهدت المباراة، حادثة غريبة من نوعها، خلال التعادل 3-3 بين جنوى وهيلاس فيرونا على ملعب لويجي فيراريس.

وعاد جنوى من تأخره 2-0 بثلاثة أهداف في ثماني دقائق ليتقدم 3-2، وسجل ديسترو هدفين منها.

إلا أن الهدف الثاني كان من انفرادة رائعة للاعب، وجاء بشكل لا يصدق، عندما كان ممسكا بزجاجة مياه، حيث كان يأخذ استراحة قبل أن تأتيه الكرة في فرصة سانحة لتنفيذ هجمة سريعة، وفقا لموقع “فوتبول إيطاليا”.

من جهته، علق ديسترو في تصريحاته بعد المباراة على الواقعة، وقال: “كنت أعاني من تقلص عضلي. كنت متعبا، لذلك لم أكن أعرف أين ألقي الزجاجة، وأبقيتها في يدي”.

يذكر أن لقاء جنوى وفيرونا، انتهى بالتعادل الإيجابي (3-3)، حيث سجل ماتيا ديسترو الهدفين الثاني والثالث لفريقه.

المصدر: football-italia