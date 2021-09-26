ليبيا – رد المتحدث باسم رئاسة مصلحة الأحوال المدنية حسام محمد الوكواك ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﺘﻪ ﺻﻔﺤﺎﺕ التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حول مكتب السجل المدني طرابلس الهضبة، واستخراج الرقم الوطني لسيف الإسلام معمر القذافي.

الوكواك وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أشار إلى أن ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮ صرح في وقت سابق أنه تم ﻣﻨﺢ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻷﺳﺮﺓ ﻣﻌﻤﺮ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ، ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺻﻔﻴﺔ ﻓﺮﻛﺎﺵ، ﻭﺃﺑﻨﺎﺅﻩ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺳﻴﻒ ﺍﻹﺳﻼﻡ.

ﻭنوه إلى أن بالتمر ﻧﻔﻰ سابقًا ﺗﻌﺮّﺽ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻷﻱ ﺿﻐﻮﻃﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ، ﻣﺮﺟﻌًﺎ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﺑﺘﻌﺎﺩﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺫﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺣﻴﺎﺩﻳﺘﻬﺎ ﻃﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ.

الوكواك لفت إلى أن بالتمر أكد على أن الانحياز للوطن وللمواطنين البسطاء خيار لا رجعة فيه، ولن يتم الاصطفاف مع أحد على حساب حرية وسيادة ووحدة ليبيا ، والحياد موضوعي ينادي بأن تكون المصالحة الوطنية مصالحة عادلة، ترجع حقوق المظلومين، وتجر الظالمين للعدالة .