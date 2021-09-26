ليبيا – عقد وزير الصحة علي الزناتي أمس السبت عبر تقنية الزوم اجتماعًا مع غرفة الطوارئ الصحية بجمهورية مصر العربية لمناقشة آلية تدشين غرفة طوارئ مشتركة بين الوزارتين.

الاجتماع عقد وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة الاجتماع بحضور مدير إدارة الطوارئ الصحية ومدير إدارة المشروعات، ورئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية ومستشار الوزير ومدير مكتبه.

عُرض خلال الاجتماع تجربة الجانبين في التصدي لجائحة كورونا، وتم الاتفاق على توحيد كافة الجهود لمكافحة هذه الجائحة؛ بالإضافة إلى مناقشة موضوع تزويد مراكز العزل بالأكسجين السائل.

وتطرق المجتمعون إلى توسيع أوجه التعاون بين الوزارتين، فيما يخص الجانب الصحي وفق الاتفاق الذي تم بين وزيري الصحة بالبلدين في العشرين من أبريل من العام الجاري.