السعودية – سجل القطاع المصرفي السعودي أرقاما واعدة في النصف الأول من عام 2021، إذ ارتفع مؤشر القطاع الذي يتتبع أداء البنوك السعودية المدرجة في البورصة، بنسبة 36.5% في الفترة المذكورة.

وذلك بناء على بيانات سوق الأسهم السعودية “تداول”، وقالت “فوربس الشرق الأوسط” في تقرير نشرته أمس أن صافي الربح الإجمالي لأقوى 5 بنوك سعودية مدرجة في البورصة في قائمتها لأفضل 50 بنكا في المنطقة زاد بأكثر من الضِعف خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأشارت “فوربس” إلى أن هذه المصارف الخمسة هي: مصرف الراجحي، والبنك الأهلي السعودي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي.

وتظهر حسابات “فوربس الشرق الأوسط” أن أرباحها تجاوزت 5 مليارات دولار (18.8 مليار ريال سعودي) في النصف الأول من عام 2021، مقارنة بنحو ملياري دولار صافي دخل في نهاية النصف نفسه من العام السابق.

كذلك نما إجمالي أصول تلك البنوك الخمسة بشكل كبير في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، حيث قفز من 493 مليار دولار إلى حوالي 600 مليار دولار.

وأشادت “فوربس الشرق الأوسط” بأداء البنك المركزي السعودي خلال أزمة كورونا، وقالت إن رد فعل المركزي السعودي كان سريعا في التعامل مع الجائحة في العام الماضي، حيث كشف عن مجموعة حوافز غير مسبوقة تخفف الأثر الاقتصادي للجائحة على المقترضين.

واللافت أن قيمة أصول المصارف السعودية الخمسة تجاوزت قيمة الاحتياطيات الأجنبية التي بحوزت البنك المركزي السعودي، إذ أظهر تقرير للبنك نشر في أغسطس الماضي أن لدى المركزي احتياطيات أجنبية بقيمة 429 مليار دولار.

المصدر: RT + فوربس الشرق الأوسط