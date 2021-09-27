الصين – أفادت صحيفة Zhongguo Zhengquanbao المالية، إن أول إطلاق تجريبي لبورصة بكين، تم امس وفقا للخطة المقررة وللجدول الزمني المحدد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، كان قد أعلن عن تشكيل هذه البورصة في أوائل سبتمبر.

ونوهت الصحيفة، بأنه لم يتم الإبلاغ عن تفاصيل وعن أية نتائج لهذا الاختبار حتى الآن، من قبل البورصة نفسها أو من جانب المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

وذكرت الصحيفة، أن الاختبار الذي تم اجتيازه تضمن التحقق مما إذا كانت شركات الوساطة ستكون قادرة على دعم عملائها في الحصول على وضع مستثمر مؤهل في بورصة بكين وكذلك إلغاء هذه الصفة.

ومن المقرر تنفيذ الاختبار الثاني في 9 أكتوبر. يتم إجراء الاختبارات من أجل التحقق من حالة الجاهزية الفنية لأنظمة مختلف المشاركين في السوق مع حلول موعد فتح التداول في بورصة بكين. ولم تعلن السلطات بعد موعد الافتتاح الرسمي للبورصة.

المصدر: نوفوستي