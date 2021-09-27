ليبيا – عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج أمس الأحد اجتماعًا مع لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط بمقر الشركة، لبحث آلية توزيع الوقود على شركات التوزيع وِسُبل تنفيذها؛ وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ورؤساء شركات توزيع الوقود.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة المشاكل والصعوبات التي تواجه شركة البريقة وشركات التوزيع في سير عمليات توريد وتوزيع الوقود على المحطات وكيفية معالجتها.

من جانبه، حث الحويج شركة البريقة وشركات التوزيع على العمل وفق آلية موحدة تسهم في تنظيم عمليات التوريد والتوزيع على محطات الوقود، وتضمن انسياب مادة الوقود بشكل منظم والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لحلحلة المشاكل القانونية والمالية التي تواجها في أداء عملها.