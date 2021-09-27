ليبيا – اعتبرت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة أن الحل لخلاف الحكومة والنواب حول سحب الثقة هو الاحتكام إلى القانون كحال المؤسسات في الدولة المدنية.

وهيبة قالت في تصريح لقناة “العربية الحدث”: إن الحكومة ستؤدي عملها بالشكل المعتاد، وإذا كان هناك اعتراض على قرار النواب سحب الثقة، فالحل هو القانون.

وتابعت: “لن يؤثر قرار سحب الثقة من الحكومة ولا أي قرار آخر في إجراء الانتخابات في موعدها”

أما بشأن مبادرة الرئاسي للتوافق على القاعدة الدستورية فأوضحت أن الأمر الذي سيؤخر بل سيهدّد إقامة الانتخابات في موعدها هو التأخر في اعتماد القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية، وهذا أمر في يد مجلسي النواب والدولة.

ونوّهت إلى أنه بعد أن قدّم المجلسان قوانين انتخابية كل منهما بمعزل عن الآخر، ينبغي الآن جمعها والتوفيق بينها، لافتةً إلى أن المجلس الرئاسي سيعمل عبر مبادرته التي أطلقها لجمع كل الأطراف الشهر المقبل لإنقاذ العملية السياسية والوصول إلى قاعدة دستورية للانتخابات.

وحول ملف إخراج المرتزقة علقت قائلة: “تعاني المنطقة المجاورة لليبيا خاصة منطقة الساحل من توترات منذ أشهر جراء وجود المرتزقة وتنقلهم في الجنوب يمثل خطرًا كبيرًا عليها، ملف المرتزقة شهد تقدمًا، فقد بدأت الأطراف تتحدث عن التعاون لإخراجهم، وتقديم مقترحات لتحديد جداول ومواعيد لذلك”.

وأضافت: “التصريح الروسي الأخير على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف، يعدّ تعبيرًا سياسيًا إيجابيًا، لافروف أكد ضرورة احترام السيادة الليبية، وضرورة الخروج المتزامن للمرتزقة والقوات الأجنبية”.

كما أكدت أنه ثمة مقترحات عدة لآلية خروج المرتزقة، لكن لم يُتوافق على مقترح معين لأن الملف يحتاج تعاونًا دوليًا، ولا يمكن لليبيا وحدها فعل ذلك.