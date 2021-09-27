النمسا – فازت مرشحة شيوعية في الانتخابات البلدية في ثاني أكبر مدن النمسا، فيما اعتبرت أنه “إنجاز أكثر من مفاجئ” نظرا لأن حزبها لا يتمتع بحضور كبير في أماكن أخرى من البلاد.

وحسب النتائج الأولية تصدر “الحزب الشيوعي النمساوي” نتائج الانتخابات البلدية في مدينة غراتس.

وحازت مرشحته إلك كاهر (59 عاما) على 29.1% من الأصوات، مقابل 25.7% لرئيس البلدية المحافظ المنتهية ولايته سيجغفريد ناغل الذي شغل المنصب لـ18 عاما.

وقالت كاهر في تصريح للصحفيين إن “النتيجة في استطلاعات الرأي لم تكن متوقعة وحجمها أكثر من مفاجئ”.

وأضافت أن “البعض يقدم وعودا قبل أسابيع قليلة من الانتخابات، بينما نحن هنا يوميا ولسنوات لخدمة الناس، وخاصة الفقراء”.

وغراتس ثاني أكبر مدن النمسا، ويقطنها أكثر من 220 ألف ناخب يصوت كثير منهم تقليديا للحزب الشيوعي النمساوي، وهو تشكيل غائب تقريبا في بقية النمسا.

المصدر: “أ ف ب”