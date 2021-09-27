عُمان – شركة “الطيران العماني”، الناقل الوطني بسلطنة عُمان، إنها ترغب في الانضمام لتحالف “وان وورلد” لشركات الطيران.

ونقلت وكالة “رويترز” عن ممثل للشركة أنها حريصة على الانضمام للتحالف الذي يضم 14 شركة طيران بينها “كانتاس” (الخطوط الجوية الأسترالية) و”أمريكان إيرلاينز” و”الخطوط الجوية البريطانية” وشركة “كاثي باسيفيك” للطيران.

وأضافت الشركة أن “الطيران العماني” تواصلت مع “الخطوط الجوية القطرية” للحصول على إرشادات تتعلق بإعداد عرض قوي لأنشطة الشركة واستراتيجيتها لتقديم طلب ناجح.

وتحوز “الخطوط الجوية القطرية”، التي يتولى رئيسها التنفيذي أكبر الباكر حاليا رئاسة التحالف، حصصا مباشرة وغير مباشرة في ثلاث شركات أعضاء بتحالف “وان وورلد”.

المصدر: “رويترز”