الفيتوري وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس الأحد، دعا إلى تحديد مصادر تمويل خطة إعادة الإعمار، قبل إطلاقها، ووضع خطة زمنية واضحة يلتزم بتنفيذها، إضافة إلى النظر في التحديات التي قد تواجهها وسبل معالجته.

وأضاف الفيتوري: “بهذا تستخدم الأموال العامة بشكل مناسب، بدلًا من إنفاقها على الدين العام المحلي، الذى يمكن أن ينتظر، ولا يعبر عن حاجة ملحة”.