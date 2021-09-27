ليبيا – بحث وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف مع سفيرة بريطانيا في ليبيا كارولاين هرندل سبل تعزيز التعاون الثنائي.

بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أن المقريف شدد على أهمية خلق شراكة حقيقية مع بريطانيا في مجال التعليم مع تقديم عرض لما شهدته الوزارة من توحيد لمنظوماتها ومراكزها في أنحاء البلاد.

وأطلع المقريف كارولاين على جهود إيفاد 60 معلمًا لإيطاليا الشهر المقبل للتدريب على المحادثة باللغة الإيطالية آملا في أن تحذو لندن حذو روما وباريس في رفع مهارات المعلمين الليبيين فالخطة المستقبلية تتضمن رفع المناهج التعليمية على منصة إلكترونية تكون متاحة للجميع.

من جانبها شدد كارولاين على اهتمامها بتدريب المعلم الليبي من أجل تطوير التعاون في مجال التعليم بين البلدين منوهة لتاريخ بريطانيا الطويل في استقبال الطلاب الليبيين وتعليمهم فيما سلمت المقريف دعوة رسمية من نظيره البريطاني لحضور منتدى التعليم تستضيفه لندن سنويا.