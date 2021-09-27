اليمن – أعلنت الحكومة اليمنية استهداف الحوثيين مساء أمس منزل محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، بصاروخين بالستيين.

وعلى أطلال منزله، تعهد العرادة بالاستمرار في “مقاومة الحوثيين”، وقال: “استهداف الحوثيين للمدنيين والأحياء السكنية في ذكرى ثورة 26 سبتمبر لن يثنينا عن تحرير اليمن”.

وتابع العرادة وهو يشير بيده تجاه منزله المهدم: “هذه هي أهداف الحوثي التي تستهدف النساء والأطفال، وهو استهداف ليس الأول ولن يكون الأخير من قبلهم”.

وأدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني “بأشد العبارات” الهجوم على منزل العرادة، مؤكدا أنه “روع النساء والأطفال وخلف أضرارا كبيرة في المنزل ومستشفى ومسجد وعدد من المنازل المجاورة”.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والمبعوثين الأممي والأمريكي “بإدانة الهجوم وكل الهجمات التي تطال الأحياء السكنية والمنازل ومخيمات النزوح بمحافظة ‎مأرب باعتبارها جريمة حرب وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية”.

المصدر: وكالات