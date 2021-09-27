ليبيا – علقت السفارة الأميركية في ليبيا على مشاركة وزير الخارجية أنطوني بلينكن بالاجتماع الوزاري الأخير حول ليبيا في نيويورك.

بيان صحفي صادر عن السفارة تابعت ما ورد فيه صحيفة المرصد وصفت من خلاله المشاركة بدليل على دعم الولايات المتحدة لليبيا ذات السيادة والمستقرة والموحدة والآمنة وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في موعدها المحدد.

ونقلت السفارة عن بلينكن حثه القادة الليبيين على اتخاذ ما يلزم لضمان حرية ونزاهة الانتخابات وفقا لما حددته خارطة الطريق عبر ملتقى الحوار السياسي بما في ذلك الحاجة إلى اتفاق بشأن إطار دستوري وقانوني.

وبحسب السفارة تطرق بلينكن لأهمية التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار وإزالة كافة القوات الأجنبية والمرتزقة على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570 مع تمكين بعثة تقصي الحقائق من الوصول للمعلومات.