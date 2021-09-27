ليبيا – تطرق تقرير تحليلي نشره موقع “عرب نيوز” الإخباري الناطق بالإنجليزية لاستحقاق الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد حضر من خيبة أمل كبيرة قد تواجه الليبيين بسبب طموحات بعض الساسة المتواجدين حاليًا على الساحة السياسية في ظل حالة من الارتباك في مواقف المجتمع الدولي منذ العام 2011.

وأضاف التقرير إن أي احتمالية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تعني تهديدًا لجهات فاعلة عدة بعد أن رتبت أوضاعها على استمرار الفساد والنفوذ وانتشار السلاح، مؤكدًا إن القبول بنتائج الانتخابات مرهون بإرضاء تحالفات سياسية بعينها.

وتابع التقرير إن هذا القبول يتم التحكم به أيضًا من خلال وصول ممثلين عن الفئات المسلحة في غرب ليبيا، مبينًا إن هذا الأمر يعني أن الضحية سيكون الشعب الليبي لأن الساسة متمسكين بالوضع الحالي لكونه مهم بالنسبة لهم.

ترجمة المرصد – خاص