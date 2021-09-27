جماهير أستون فيلا تسخر من رونالدو بتقليد طريقة احتفاله بعد فوز فريقهم على “الشياطين الحمر”

جماهير أستون فيلا تسخر من رونالدو بتقليد طريقة احتفاله بعد فوز فريقهم على “الشياطين الحمر”

إنجلترا – تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو يظهر احتفال جماهير أستون فيلا بالفوز على مانشستر يونايتد في معقله “أولد ترافورد”، من خلال تقليد احتفال كريستيانو رونالدو.

ويظهر في الفيديو مجموعة كبيرة من مشجعي أستون فيلا خارج أسوار ملعب “أولد ترافورد” معقل “الشياطين الحمر” بعد نهاية اللقاء، مجتمعين بشكل حلقة، ويقومون بالتناوب على تقليد الحركة الشهيرة التي يقوم بها البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد عند احتفاله بتسجيل الأهداف، ويصرخون كما “الدون” بصوت عالي “سيييييييي”.

وتعرض اليونايتد لخسارة مفاجئة على أرضه أمام أستون فيلا بهدف دون مقابل، سجله كورتني هاوس قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي من المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.

المصدر: RT