ليبيا – رأى الباحث الليبي جليل حرشاوي ان هناك استمرارًا في “هشاشة” الوضع الأمني، وتمركز المرتزقة في مناطق بالبلاد، كما لم يتم تفكيك الميليشيات.

حرشاوي أشار وفقًا لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى الدمار الواسع الذي تعرضت له شبكة البنية التحتية، وما لحق بشبكة الكهرباء من أعطال، إضافة إلى تضرر المطارات وتوقف خطط مد السكك الحديد، وتمهيد الطرق السريعة.

ولفت إلى أن العديد من العقود أبرمت قبل العام 2011 مع شركات من الصين وروسيا وغيرها، وانطلت بعضها بالفعل، لكن الوضع الاقتصادي للدولة حينها ليس الآن.

كما تابع: “ليبيا لم تعد كما كانت في العام 2006، ولا نعرف إلى أين وصل احتياطي الدولار، ولا نعرف ما إذا كانت الظروف الأمنية جيدة”.

واختتم الباحث: “ليبيا لم تبنِ شيئًا منذ عشر سنوات، ولم تحافظ على بنيتها التحتية، وهي دولة غنية لديها احتياج لتنفيذ عديد المشروعات، لكن الأمر مرتبط بعوامل أخرى غير اقتصادية”.