خباز تونسي يظفر بوظيفة خباز الإليزيه بعد فوزه بلقب صانع “أفضل باغيت في باريس”

خباز تونسي يظفر بوظيفة خباز الإليزيه بعد فوزه بلقب صانع “أفضل باغيت في باريس”

باريس – فاز الخباز التونسي مكرم العكروت بمسابقة “أفضل باغيت في باريس”، ما سيخوله تقديم هذا النوع الشهير من الخبز الفرنسي في قصر الإليزيه لمدة عام.

وتنافس هذا العام أكثر من 170 خبازا باريسيا لنيل جائزة أفضل صانع خبز باغيت في المدينة، من أصل 1107 خبازين.

ويعمل العكروت البالغ 42 عاما في مخبز “لي بولانجيه دو رويي” في الدائرة الثانية عشرة في باريس.

واعتبر الخباز الذي يعمل منذ 19 عاما في فرنسا، أن نيله هذا اللقب جاء نتيجة “لحصاد سنوات من الخبرة”.

وقال: “أنا فخور جدا… يجب أن أكون على المستوى المطلوب، مع كل هؤلاء الأشخاص الذين سيأتون إلى هنا لتذوق أفضل خبز باغيت في باريس”.

وكان العكروت قد حل عاشرا في هذه المسابقة سنة 2017، ثم سادسا في 2018.

وتولت لجنة من 12 متخصصا في القطاع وسكان العاصمة الفرنسية تذوق قطع الخبز المختلفة ووضع علامات لها تبعا لمعايير خمسة شملت الشكل والرائحة والنضوج والتجويفات في الجزء الطري من الخبز، والمذاق.

ومن شروط المسابقة أن تكون كل قطعة خبز مصنوعة بالطريقة التقليدية، بزنة تراوح بين 264 غراما و314 وطول يراوح بين 55 و70 سنتيمترا.

وسبق أن تتوج تونسيان آخران بهذه الجائزة، وهما رضا خضر الذي ظفر باللقب في 2013، والفرنسي من أصول تونسية حمود المسيدي في 2018.

المصدر: أ ف ب