سوريا – أفادت وكالة “سانا” بأن القوات الأمريكية أدخلت رتلا محملا بمواد ومعدات عسكرية ولوجستية قادما من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي لدعم قواعدها العسكرية في منطقة الجزيرة السورية.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن رتلا مؤلفا من 50 آلية من شاحنات وبرادات وناقلات تحمل عربات مدرعة أمريكية وعتادا عسكريا متنوعا دخل الأراضي السورية مساء أمس الأحد قادما من الأراضي العراقية.

وأشارت المصادر إلى أن الرتل توجه أولا إلى مطار خراب الجير ثم تابع سيره باتجاه الحسكة. ومن المتوقع أن يتوجه إلى الريف الجنوبي لمدينة الحسكة حيث تقع مقر القاعدة الأمريكية في الشدادي.

وأدخلت القوات الأمريكية خلال الأشهر الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز قواعدها العسكرية في الجزيرة السورية.

المصدر: سانا