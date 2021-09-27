“فرانس برس”: 50 قتيلا جراء اشتباكات في مأرب خلال آخر 48 ساعة

“فرانس برس”: 50 قتيلا جراء اشتباكات في مأرب خلال آخر 48 ساعة

اليمن – أفادت وكالة “فرانس برس” بأن اشتباكات جديدة اندلعت مؤخرا حول مدينة مأرب اليمنية الاستراتيجية وخلفت عشرات القتلى بين عناصر قوات الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين.

ونقلت الوكالة امس عن مصادر عسكرية قولها إن هذه الاشتباكات خلفت 50 قتيلا على الأقل من طرفي النزاع خلال اليومين الأخيرين.

وذكر مصدر في القوات الحكومية للوكالة أن 43 من عناصر الحوثيين لقوا مصرعهم في محافظة مأرب خلال الساعات الـ48 الماضية، موضحة أن معظمهم قتلوا جراء غارات شنها طيران التحالف العربي على مناطق في جنوب وغرب المحافظة.

وأكد مصدر آخر أن القوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي خسرت سبعة على الأقل من مقاتليها في جبهة جنوب المحافظة.

وأكدت المصادر العسكرية استمرار المواجهات في جنوب محافظة مأرب.

وصعد الحوثيون في فبراير الماضي زحفهم العسكري الرامي إلى إحكام سيطرتهم على مأرب، ما كان سيعزز بشكل ملموس مواقعهم على الأرض وفي أي مفاوضات سلام مستقبلية.

المصدر: “فرانس برس”