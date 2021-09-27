كشف موقف ميسي من المشاركة في مباراة مانشستر سيتي المرتقبة

كشف موقف ميسي من المشاركة في مباراة مانشستر سيتي المرتقبة

فرنسا – كشفت صحيفة “ماركا”، موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي، من المشاركة مع باريس سان جيرمان في مواجهة مانشستر سيتي، غدا الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وعانى ميسي من إصابة في الركبة اليسرى، تعرض لها خلال مواجهة أولمبيك ليون، وأبعدته عن المباراتين الأخيرتين لسان جيرمان في الدوري المحلي، ضد متز (2-1)، ومونبيليه 2-0، لكن “البرغوث” عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية أمس.

وذكرت “ماركا”، أن ركبة ميسي استجابت بشكل جيد لبرنامج التعافي، وتوقعت الصحيفة الإسبانية، أن يبدأ النجم الأرجنتيني أساسيا مباراة سان جيرمان وضيفه مانشستر سيتي.

وأشارت “ماركا” إلى أن مباراة مانشستر سيتي ستكون لحظة مهمة لميسي هذا الموسم، لأن اللاعب الأرجنتيني لم يظهر بعد أفضل نسخة له، ويحتاج لإثبات ذلك في مواجهة مهمة بدوري أبطال أوروبا.

ولعب ميسي ثلاث مباريات فقط مع سان جيرمان منذ انضمامه إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من برشلونة، ولم يسجل أي هدف حتى الآن.

وكان باريس سان جيرمان تعادل في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدوري الأبطال، مع كلوب بروج بهدف لمثله، بينما سحق مانشستر سيتي ضيفه لايبزيغ بنتيجة 6-3.

المصدر: وكالات