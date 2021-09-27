الأردن – يزور وفد سوري، اليوم الاثنين، الأردن، بهدف عقد لقاءات مشتركة تناقش عدة ملفات، منها الطاقة والمياه، بحسب ما أفادت وكالة “عمون” الإخبارية.

وأشارت “عمون” إلى أن الوفد السوري، سيضم وزير الطاقة، والمياه، والزراعة، والنقل، موضحة أنه بالإضافة إلى ملفات الطاقة والمياه، فستكون هناك اجتماعات حول قطاع النقل في وزارة الصناعة والتجارة، على مدار يومين.

في سياق متصل، أفاد رئيس هيئة تنظيم النقل البري بالأردن، طارق الحباشنة، لقناة “المملكة”، بأن أغلب المعابر الحدودية البرية مع الأردن عادت للعمل، باستثناء الحدود السورية الأردنية، مؤكدا أن “المعابر الحدودية البرية “شريان مهم ورئيسي للأردن”، إذ أن المعابر غير متوقفة بشكل كامل خلال جائحة فيروس كورونا.

هذا وأشار طارق الحباشنة إلى أن “الحدود البرية مع دول الجوار والأردن، مفتوحة باستثناء الحدود مع سوريا”، لافتا إلى أنه سيشهد هذا الأسبوع لقاءات أردنية سورية و”سيتم مناقشة المعضلات والمشكلات التي تحول دون عودة حركة نقل البضائع بين الجانبين”.

وقال الحباشنة: “نتفاءل في مدة قريبة جدا أن نتجاوز العوائق مع الجانب السوري لفتح الحدود ونطمئن المواطنين أن هناك بشائر بعودة حركة الشاحنات والبضائع مع سوريا.”

المصدر: “عمون”