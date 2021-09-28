إيطاليا – أعلن نادي يوفنتوس أن ثنائي خط هجومه باولو ديبالا، وألفارو موراتا، لن يعودا من الإصابة حتى نهاية فترة التوقف الدولي في أكتوبر المقبل، ليغيب اللاعبان عن مواجهتي تشيلسي وتورينو.

وهز ديبالا الشباك في فوز يوفنتوس 3-2 على سامبدوريا في الدوري الإيطالي الأحد الماضي، قبل أن يخرج مصابا بينما اضطر الفريق أيضا لاستبدال موراتا بسبب الإصابة.

وقال يوفنتوس في بيان أمس الاثنين: “أظهرت الفحوص التي خضع لها هذا الثنائي صباح اليوم أن موراتا يعاني من إصابة خفيفة في العضلات الخلفية للساق اليمنى. بينما يعاني ديبالا أيضا من مشكلة في الفخذ الأيسر”.

وأضاف: “سيعود اللاعبان بعد فترة التوقف الدولي”.

ويستضيف يوفنتوس منافسه تشيلسي غدا الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يحل ضيفا على غريمه المحلي تورينو في مباراة قمة السبت المقبل.

وبعدها يستضيف فريق المدرب ماسيميليانو أليغري منافسه روما عندما يتم استئناف الدوري المحلي في 17 أكتوبر المقبل.

المصدر: رويترز