فرنسا – يستعد باريس سان جيرمان لخوض مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الثلاثاء ضد ضيفه مانشستر سيتي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المواجهة في الساعة العاشرة مساء حسب توقيت مكة، السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، التشكيلة المتوقعة التي سيدخل بها سان جيرمان ومانشستر سيتي مباراتهما المرتقبة الليلة.

وتوقعت الصحيفة، أن يبدأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المباراة أساسيا، وذلك بعد تعافيه من إصابة في الركبة أبعدته عن المباراتين الأخيرتين لفريقه باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

وستكون تشكيلة سان جيرمان وفقا لـ”ماركا” كالتالي.

في حراسة المرمى: كيلور نافاس.

في خط الدفاع: ديالو، أشرف حكيمي، ماركينيوس، برسنيل كيمبيمبي.

في خط الوسط: إدريسا غايي، أندير هيريرا، لياندرو باريديس.

في خط الهجوم: نيمار، كيليان مبابي، ليونيل ميسي.

أما تشكيلة مانشستر سيتي فستكون على الشكل التالي:

في حراسة المرمى: إدرسون

في خط الدفاع: والكر، ستونز، دياز، كانسيلو.

في خط الوسط: فرناندينيو، دي بروين، برناردو سيلفا.

في خط الهجوم: غريليش، توريس، محرز.

وكان مانشستر سيتي حقق الفوز بنتيجة 6-3 أمام لايبزيغ الألماني على ملعب الاتحاد في الجولة الأولى، بينما تعثر باريس سان جيرمان بالتعادل أمام مضيفه كلوب بروج 1-1.

المصدر: ماركا