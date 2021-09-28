ليبيا – ناقش محافظ ليبيا المركزي المكلف علي الحبري أمس الإثنين مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم ومدير إدارة الرقابة المصرفية، ومدير مباحث الأموال العامة ومديري المصارف التجارية- العوائق التي يعاني منها المتعاملين مع المصارف.

الاجتماع -الذي عقد بالإدارة العامة للمصرف- تطرق إلى أزمة نقص السيولة في المصارف التجارية والترتيبات الأمنية بين وزارة الداخلية والمصارف التجارية والعراقيل التي تؤثر على سير العمل بالمصارف وتعيق خدماتها، والتي من بينها الاختراقات الأمنية المتكررة، والمشكلات الإدارية والفنية والهيكل التنظيمي بالفروع.

وتناول الاجتماع الحماية الأمنية للمصارف وتكليف جهات ذات الاختصاص بوزارة الداخلية بحماية المصارف، وضرورة خلق آلية لرفع مقدرة المصارف وحثها على الالتزام بالعديد من الواجبات الوظيفية في نطاق مجالها وعملها لضمان حصول المواطنين وبشكل عادل على السيولة.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة تفعيل الملف الأمني وتوفير الحماية لكل المصارف، والعمل على توفير السيولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع التأكيد على الإسراع في تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين كما نتج ايضاً عن الاجتماع السعي الى تشكيل لجنة بين وزارة الداخلية وادارة الرقابة المصرفية للتفتيش والمتابعة المستمرة على المصارف التجارية.

وتعهد مديرو المصارف بتفعيل خدماتهم المصرفية بتفانٍ ومهنية في حالة توفير الحالة الأمنية واستمرارها وفتح المقاصة بين شرق وغرب البلاد.