ليبيا – شدد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو على أن إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المقرر نهاية العام الحالي ليس عملًا مستحيلًا.

دي مايو وفي مقابلة مع القناة الثالثة العامة (Rai3) نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية، رد على سؤال حول إمكانية إجراء الانتخابات في ليبيا فقال: “البعض يقول إنها يوتوبيا، لكن تخيل حكومة وحدة وطنية قبل عام كان من الممكن أن يكون أيضًا يوتوبيا، إلا أنها موجودة الآن”.

وتحدث دي مايو عن جهات، لم يسمّها، تحاول عرقلة الاستحقاق الانتخابي في ليبيا، قائلًا: “لكن إذا أراد الشعب الليبي الانتخابات، فيجب منحها لهم، وأيضًا من خلال البدء في إخراج كل القوات الاجنبية والمرتزقة، التي قاتلت بعضها البعض في ليبيا في السنوات الأخيرة”.