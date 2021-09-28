الصين.. معرض جوي يرفع السرية عن مسيرات وأسلحة وصاروخ فضائي

الصين – كشفت شركة “الأكاديمية الصينية لعلوم الفضاء” أن الطائرة العسكرية المسيرة “سي إتش-6” ستكون ضمن الطائرات والأسلحة الأخرى التي تعرض للمرة الأولى بافتتاح أضخم معرض جوي، اليوم الثلاثاء.

وأعلنت الشركة المصنعة (الأكاديمية الصينية لعلوم الفضاء)، التابعة لشركة (الصين للعلوم والتقنيات الجيوفضائية)، أن “سي إتش-6″ تمتاز بالصفات الآتية:

– بإمكانها التحليق لـ 20 ساعة على ارتفاع 50000 قدم.

– تعمل بمحركين توربينيين.

– تعمل على حمل رادار إنذار مبكر وصواريخ جو-أرض وأسلحة أخرى”.

هذا ويعتزم برنامج الفضاء الصيني الكشف عن صاروخ لرحلة فضائية مأهولة قادر على حمل 25 طنا إلى مدار حول القمر في معرض الصين الدولي الثالث عشر للطيران والفضاء، الذي يستمر حتى يوم الأحد، والذي جرى تأجيله عام 2020 بسبب جائحة كورونا، وفق صحيفة “غلوبال تايمز” الرسمية.

وأشارت الصحيفة التي ينشرها الحزب الحاكم، بأن “المسيرة سي إتش-6 تستهدف أسواق الأسلحة المتطورة وأسواق المسيرات ذات الاستخدام المزدوج”، موضحة أن “الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا مركبات الإطلاق خططت للكشف عن الجيل القادم من الصواريخ الحاملة المأهولة ومركبة إطلاق للرفع الثقيل، وقالت إن الصاروخ ثلاثي المراحل الذي يبلغ وزنه 2000 طن “سيدعم المسابر القمرية الصينية المأهولة”.

وفي سياق متصل، لفتت خدمة الأخبار الصينية الرسمية إلى أن “القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني خططت لعرض طائرة حربية إلكترونية من طراز “جيه-16دي” في المعرض الجوي.

المصدر: “أسوشيتد برس”