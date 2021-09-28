ليبيا – كشف وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد عن موعد وصول أول فوج من العمالة المصرية من مطار القاهرة لمطار معيتيقة.

العابد أوضح في تصريحات صحفية تابعتها صحيفة المرصد إن يوم الخميس الموافق للـ30 من سبتمبر الجاري هو موعد وصول رحلة الطيران ستنقل مجموعة من العمالة المصرية بالإضافة إلى وفد من وزارة القوى العاملة المصرية متمثل بالفريق الفني للربط الإلكتروني.

وأضاف العابد إن من المقرر أن يجتمع الفريق مع نظيره الفني بوزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية لوضع أساسات الربط وضوابط العملية النهائية وإطلاق المنصات الإلكترونية للقوى العاملة لأن الربط الإلكتروني يقدم تسهيلات لحصر أماكن عمل العمالة الوافدة.

وتابع العابد إن هذا الربط يهدف لمنع استغلال العمالة الوافدة من الجهات الأخرى أو الهجرة غير الشرعية لافتا إلى أن هذه التقنية تمثل رسالة لبعض الدول القادمة منها هذه العمالة بأن ليبيا دولة منظمة في التعامل مع العمالة الوافدة.

وبين العابد إن أي عامل وافد يقوم بالتسجيل في هذه المنظومة الإلكترونية تتحمل الوزارة مسؤوليته القانونية.