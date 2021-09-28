ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إنه من الممكن اعتماد قانون العام 2014، كما ألمح لذلك المستشار عقيلة صالح، على أن يتم إدخال بعض التعديلات عليه.

العباني أكد وفقًا لموقع “سكاي نيوز عربية” أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد، وعلى الشعب ألا ينظر إلى “الأجسام الموازية” والمشوهة، التي تفتقد إلى الشرعية، والمضي قدمًا أمام حسم ملف القوانين الانتخابية بشكل كامل، لتجرى في موعدها المحدد 24 ديسمبر المقبل.

وأضاف: “التعديل الحادي عشر في الإعلان الدستوري، واضح بذاته، ولا يخوّل غير البرلمان إصدار القوانين، وما يقوم به ما يُسمى مجلس الدولة هرطقة سياسية، وبدعة تشريعية”، في إشارة إلى إعلان الأخير تقديمه مقترح لقانون الانتخابات البرلمانية.