ليبيا – وصف المحلل الليبي كامل المرعاش تمرد حكومة عبد الحميد الدبيبة على البرلمان وحشد الميليشيات والأنصار لإسقاطه بـ”التطورات الخطيرة”، كما أنه يهدد بشكل مباشر عملية تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، المتفق عليها في خارطة الطريق.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الإثنين، أوضح أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة يخوض ما وصفه بـ”المغامرة الخطيرة”، التي قد تعيد الحرب من جديد بين شرق وجنوب ليبيا وبين شمال غربها، خصوصًا بعد أن فتح خزائن الدولة لشراء الولاءات والذمم، في إشارة إلى قرار الدبيبة بزيادة مرتبات المعلمين، وتخصيصه مليارين ومائتين وخمسين مليون دينار ليبي لصالح وزارة التربية والتعليم لدعم المرتبات، بداية من مرتبات شهر سبتمبر الجاري.

وحول إمكانية عقد ملتقى الحوار، قال المرعاش: إن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش سيفعل أي شيء لإنقاذ الموقف.

وأشار إلى أن خيار دعوة ملتقى الحوار ليس مستبعدًا، لكن يبقي تأثير ذلك محدودًا، لأن أعضاء ملتقي الحوار أيضًا منقسمين بشكل حاد، وسبق أن فشلوا في إقرار القاعدة الدستورية التي ما زالت تشكل العقدة الأساسية بين الأطراف المتصارعة على السلطة في ليبيا.

المرعاش لفت إلى أن الملتقى -حال عقده- لن يأتي بجديد ما دام نفس الأعضاء موجودين، مؤكدًا أن تصريحات بعضهم تشجع الدبيبة على التمرد على البرلمان وتجاوزه، وخصوصًا الأعضاء الممثلين لتيار الإسلام السياسي.