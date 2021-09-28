ترتيب الأندية وأفضل الهدافين بعد الجولة السادسة للدوري الإنجليزي

إنجلترا – أسدل الستار على منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريمير ليغ” مساء الاثنين، بتعادل فريق كريستال بالاس أمام ضيفه برايتون بهدف لكل منهما.

ورفع برايتون رصيده بعد هذا التعادل إلى 13 نقطة، ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، بينما يشغل كريستال بالاس المركز الخامس عشر على سلم الترتيب برصيد 6 نقاط.

وانفرد ليفربول بصدارة الدوري برصيد 14 نقطة، متقدما بفارق نقطة على الثنائي مانشستر سيتي وتشيلسي صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وفي ما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية منافسات الجولة السادسة:

1- ليفربول، 14 نقطة

2- مانشستر سيتي، 13 نقطة

3- تشيلسي، 13 نقطة

4- مانشستر يونايتد، 13 نقطة

5- إيفرتون، 13 نقطة

6- برايتون، 13 نقطة

7- وست هام يونايتد، 13 نقطة

8- أستون فيلا، 10 نقاط

9- برينتفورد، 9 نقاط

10- أرسنال، 9 نقاط

11- توتنهام هوتسبير، 9 نقاط

12- واتفورد، 7 نقاط

13- ليستر سيتي، 7 نقاط

14- وولفرهامبتون، 6 نقاط

15- كريستال بالاس، 6 نقاط

16- ساوثهامبتون، 4 نقاط

17- نيوكاسل يونايتد، 3 نقاط

18- ليدز يونايتد، 3 نقاط

19- بيرنلي، نقطتان

20- نورويتش سيتي، من دون نقاط.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نهاية منافسات الجولة السادسة:

1- الإنجليزي ميشيل أنطونيو (وست هام يونايتد) – 5 أهداف

2- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 5 أهداف

3- الإنجليزي جيمي فاردي (ليستر سيتي) – 5 أهداف

4- البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – 4 أهداف

5- الفرنسي نيال موباي (برايتون) – 4 أهداف

6- السنغالي إسماعيلا سار (واتفورد) – 4 أهداف

7- الجزائري سعيد بن رحمة (وست هام يونايتد) – 3 أهداف

8- الإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون) – 3 أهداف

9- البرازيلي رافينها (ليدز يونايتد) – 3 أهداف

10- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – 3 أهداف

11- الإنجليزي ديماراي غراي (إيفرتون) – 3 أهداف

12- الإنجليزي ماسون غرينوود (مانشستر يونايتد) – 3 أهداف

13- البلجيكي روميلو لوكاكو (تشيلسي) – 3 أهداف

14- السنغالي ساديو ماني (ليفربول) – 3 أهداف

15- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 3 أهداف

16- البرتغالي ديوغو جوتا (ليفربول) – 3 أهداف.

المصدر: RT