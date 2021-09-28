ليبيا – سلط تقرير ميداني نشره موقع “أفريكا نيوز” الإخباري الإفريقي الضوء على إعادة افتتاح المسرح الشعبي البلدي في مدينة سبها.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى ترميم وتجهيز المسرح بالكامل من قبل المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع بلدية سبها في إطار مبادرة التعلم من أجل الحياة الممولة من اليابان مبينا أن هذا المسرح يمثل أكبر قاعة في المدينة.

وأضاف التقرير إن سعة هذه القاعة تتجاوز الـ600 شخص لتكون مكانا لإقامة المهرجانات السينمائية وحل المشكلات القبلية وإقامة الأحداث المجتمعية ليتعرض مبناه بعد سنوات من الصراع في ليبيا لأضرار لا يمكن استخدامه بسببها.

وتابع التقرير أنه تم تنظيم حدث عام للاحتفال بالافتتاح بالموسيقى والرقص التقليدي والشعر لأعضاء بلدية سبها وموظفي المسرح وزعماء القبائل وأفراد المجتمع المحلي والمهاجرين ليدلي رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا فيديريكو سودا بدلوه بشأن الأمر.

وقال سودا:”من المهم أن تتاح للمجتمعات في الجنوب فرصة لإعادة البناء لأن تكلفة الصراع المستمر من حيث الخسائر في الأرواح والأضرار التي لحقت بسبل العيش والبنية التحتية هائلة ومن خلال هذه المبادرة سيتمتع الشباب بالمهارات اللازمة لتحديد طرق لإفادة مجتمعهم”.

وبين سودا إن مدينة سبها تستعيد من خلال هذه المبادرة مساحة مجتمعية محبوبة للغاية فمبادرة التعلم من أجل الحياة تساهم في جهود المنظمة الدولية للهجرة الأوسع في سبها للبناءً على أنشطة ترسيخ السلام وتحقيق الاستقرار التي كانت في صميم عمل المنظمة.

وأضاف سودا إن منظمة الهجرة الدولية ساعية لتحقيق الاستقرار المجتمعي في الجنوب منذ العام 2016 إذ تتضمن المبادرة العديد من الأنشطة التي تهدف إلى تمكين الشباب من معالجة دوافع عدم الاستقرار وقيادة التغييرات الإيجابية في مجتمعهم.

وأوضح سودا أن هذا التمكين يتم من خلال ورش عمل تدريب المدربين فضلا عن أنشطة المتابعة لممارسة المهارات المكتسبة حديثا بالإضافة إلى دعم مجتمع سبها بأكمله من خلال إعادة تأهيل مسرح البلدية بشكل مستمر.

من جانبه قال القائم بأعمال اليابان في ليبيا ماساكي أماديرا:”يبدأ الفصل الجديد من المسرح البلدي مع الناس وتأمل حكومتي وشعبي بصدق أن يساهم المسرح بتحسين حياة الناس الاجتماعية والثقافية بسبها وفزان وأتطلع للاستمتاع بحدث مسرحي مع الناس في المستقبل القريب”.

بدوره أوضح مدير المسرح البلدي الشعبي عمر صالح:”كان المسرح مكانا يستخدمه الجميع بمن فيهم النازحون والمهاجرون خلال العديد من الفعاليات مثل مهرجان أفلام الهجرة وتم استخدام هذا المكان أيضًا لحل القضايا القبلية والمجتمعية في الماضي كمساحة قيمة للغاية في مدينتنا”.

وأشار التقرير إلى أن جانبا من عملية إعادة التأهيل تضمن استبدال جدران المسرح وتركيب وحدات تصريف وإضاءة وبلاط وتكييف جديدة وتغيير الأبواب والنوافذ المكسورة ودهان الجدران الداخلية وتركيب واجهة حديدية واقية وزخرفية على السطح الخارجي للمبنى.

وتابع التقرير إن المنظمة الدولية للهجرة قامت بتجهيز المسرح بمولد كهربائي وأثاث وكراس ومكاتب وأريكة ورفوف وموزعات مياه وماكينات صنع القهوة في وقت تهدف فيه مبادرة التعلم من أجل الحياة تعزيز الاستقرار من خلال المساهمة في مرونة المجتمع المحلي.

ترجمة المرصد – خاص